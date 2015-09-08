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10 MART 2018, CUMARTESİ
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HDP HABERLERİ
HDP’li 2 ismin daha vekilliği düşürüldü
HDP’li vekilden şok sözler! TSK’yı güçlendirmeye ne gerek var
HDP Sözcüsü Baydemir’e 1 yıl 5 ay hapis cezası
HDP’li vekilin milletvekilliği düşürüldü!
HDP’li vekil evinin önünde gözaltına alındı
HDP’li vekil tahliye edildi!
Utanç tablosu bitiyor
HDP’li vekil Besime Konca yeniden tutuklandı!
Düğmeye basıldı! 2 ismin milletvekilliği düşecek
Kaçak HDP’li vekiller maaş almaya devam ediyor
HDP’li 2 vekil için kritik gün!
HDP’li vekil Uca’ya gözaltı!
HDP Diyarbakır’da hüsrana uğradı
Mahkeme HDP’nin referandum şarkısını yasakladı
Başbakan Yıldırım: HDP’nin gölgesine girmişler
Figen Yüksekdağ’ın HDP üyeliği düşürüldü
HDP’li Feleknas Uca hakkında zorla getirilme kararı
Osman Baydemir dahil 3 HDP’li gözaltına alındı
HDP’li Aysel Tuğluk gözaltına alındı
HDP’li vekil Demirel hakkında karar çıktı!
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