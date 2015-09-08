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9 MART 2018, CUMA
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fuhuş operasyonu HABERLERİ
Antalya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Konya’da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
Konya’da fuhuş operasyonu
Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonu: 30 gözaltı
Konya’da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Konya’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
Konya’da zorla fuhuş yaptıran örgüte operasyon
Konya’da fuhuş operasyonu
Evini fuhuş için kullandıran yaşlı adama suçüstü
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu
Konya merkezli 3 ildeki fuhuş operasyona 9 tutuklama
Konya’da Fuhuş Operasyonu : 17 Gözaltı
İğrenç olayla ilgili şok detaylar
Kadın sanığa 22 yıl 9 ay hapis cezası
Denizli’de fuhuş operasyonu
Konya ve Gaziantep’te fuhuş operasyonu
Konya’da fuhuş operasyonu
Çocuklara fuhuş yaptırıldığı iddiası
Kırşehir’de fuhuş operasyonu
Denizli’de fuhuş operasyonu
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