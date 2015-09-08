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9 MART 2018, CUMA
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fetö HABERLERİ
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Konya eski CHP Gençlik Kolları Başkanı FETÖ’den tutuklandı
FETÖ’nün Konya “Üs imamı” sınırda yakalandı
“Sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma”
FETÖ 15 Temmuz’dan sonra da soruları çalmış
Sızıntı son anda önlendi, kura ertelendi!
Konya’da FETÖ’den açığa alınan baba kızını kaçırdı
Konya merkezli FETÖ operasyonuda 8 gözaltı
Konya dahil 16 ilde FETÖ’ye operasyon
Karar çıktı! FETÖ’cüye ‘şerefsiz’ demek suç değil
Konya ve Samsun’da aranan FETÖ/PDY şüphelisi çift yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60’a yükseldi
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Konya Eski CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Fetö’den gözaltına alındı
Konya merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ şüphelisi 11 asker gözaltına alındı
Darbeci generalin eşine 18 yıl hapis!
O ilanı verenler şimdi yandılar!
Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ’den gözaltına alındı
FETÖ’nün kilit ismi yakalandı
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