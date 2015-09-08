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9 MART 2018, CUMA
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fatma toru HABERLERİ
Başkan Toru bayan gazetecilerle buluştu
“Ülkenin geleceğine sizler yön vereceksiniz”
Başkan Toru, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Toru Kalfalar Pazarı’nda
“2018 meyve alacağımız bir yıl olacak”
Yabancı öğretmenler Başkan Toru’yu ziyaret etti
Meram Uluırmak’ta ihale hazırlıkları sürüyor
“Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız”
Nijer Büyükelçisi’nden Başkan Toru’ya övgü
Aşkan Spor Kompleksi yapımı devam ediyor
“Hep birlikte eğitime destek olmalıyız”
15 Temmuz gazisinden Başkan Toru’ya ziyaret
Başkan Toru, dördüz bebek sevincine ortak oldu
Meram’da birlik ve beraberlik ruhu
Zambia Büyükelçiliğinden Başkan Toru’ya ziyaret
Başkan Toru yardım elini uzattı
Başkan Toru başarılı sporcuları ağırladı
“Artık hedeflerimize odaklanmalıyız”
Fatma Toru oyunu kullandı
Başkan Toru, direksiyon başında
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