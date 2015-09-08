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9 MART 2018, CUMA
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Facebook HABERLERİ
Facebook’ta paylaştığımız fotoğraflar beğeni alınca mutlu oluyoruz
Facebook kripto para reklamlarını yasaklama kararı aldı
Facebook bir uygulama daha satın aldı
Artık Instagram hikayeleri Facebook’ta da paylaşılabilecek
WhatsApp Business’ı test ediyor
İnternette ‘olta’ya gelmeyin
Facebook izinsiz kameranıza erişebilir mi?
Facebook’tan öyle bir yenilik geliyor ki
Facebook’taki mor çiçeğe büyük tepki büyüyor
Facebook düşünce gücüyle yazmayı planlıyor!
Facebook “Oy Veriyorum” butonu
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak
Facebook Messenger’dan önemli hamle!
Facebook yorumlarında GIF dönemi
Facebook’ta yeni dönem: Hikayeler
Facebook ve Twitter’a referandum uyarısı
Hesabınız ele geçirilmiş olabilir uyarısı
Facebook’ta ‘para transferi’ dönemi
Facebook’un açığını buldu, 40 bin dolar kazandı
Facebook’tan habercilik projesi
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