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9 MART 2018, CUMA
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Ev alacaklara güzel haber: Büyük destek geliyor
Otopark yoksa ev de yok
İlk kez konut alacaklara müjde!
Ev alıp satanlar dikkat! 10 başlıkta tapu uyarısı
Türk mühendisler yaptı! Her evde zorunlu olacak
Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Ev alacaklar dikkat! Yeni seferberlik başlıyor
Emekliye 300 lira taksitle ev
Ev alacaklar dikkat! Bugün başladı…
Vatandaşa 30 bin TL faiz kazancı..
Kedilere ev yaptılar