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10 MART 2018, CUMARTESİ
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esra erol HABERLERİ
Esra Erol’da şok! Babası öz dayısı çıktı…
Caner şok etti!
Esra Erol’un yeni işi ne olacak?
Esra Erol’a ağır suçlama: Herkes oynuyor o da yönetiyor!
Böyle anılmak ağrıma gidiyor!
Esra Erol trafik kazası geçirdi
Esra Erol: İçim şişti özel günlerden
Zuhal Topal’a mahkemeden büyük şok!
Esra Erol bırakıyor mu? Esra Erol: Survivor’a katılabilirim
Esra Erol ayrılıyor mu?
Zuhal Topal, Esra Erol ve Seda Sayan’ın 100 Trilyonluk rant savaşı
Zuhal Topal’dan reyting numarası
RTÜK, evlilik programları için harekete geçti!
Esra Erol suskunluğunu bozdu
Esra Erol’daki Nevruz programda artık olmayacak!
Ünlü isimlerden teröre sert tepki!
Esra Erol doğum kilolarından kurtulmasının sırrını açıkladı
Ünlü sunucu Esra Erol isyan etti!
Canlı yayında şaşırtan istek: ‘3. köprünün…’
Esra Erol sessizliğini bozdu
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