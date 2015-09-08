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9 MART 2018, CUMA
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esnaf HABERLERİ
Esnafın Düğün Sezonu Beklentisi
Karamercan: “Emeklilik bekleyen esnafımıza müjde”
Konya’da esnaf hırsızı önce tekme tokat dövdü, sonra polise teslim etti
Hükümet düğmeye bastı! 10 kritik adım
10 bin lira maaş desteği geliyor
Esnafa büyük müjde! Yarısını devlet ödeyecek
Esnafa ‘ustalık’ müjdesi
Esnafa yüksek maaşla SSK’dan emekli olabilme fırsatı
1 Ocak’ta başlıyor! 1411 TL ödenecek
Esnafa iki müjde
Esnafın borcu siliniyor
Esnafa 6 müjde
Konyalı esnaf tedirgin
Konya’da esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasında
Esnafın kredi engeli kalktı
Hükümetten esnafa müjde.
Bu bir ilk olacak! 1422 lira maaş
Ayda 35 lira yatıran esnafa 14 bin 220 lira
“Ahilik ve Esnaf Sandığı esnafın emniyeti olacak”
Zora düşen esnafa 14 bin 110 TL
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