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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Esad HABERLERİ
Esad güçleri vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı
Esad’dan tehdit gibi hamle! Uçaksavar füzeleri yerleştirildi
Katil Esad güçleri İdlib’i kuşatıyor
Esad’dan Türkiye açıklaması
İslam ordusundan Esad’a gece yarısı şoku
Esad Palmira’nın tamamını ele geçirdi
Suriye’de kritik gelişme! İki stratejik nokta düştü!
İşte Putin’in Türkiye planı
“Putin’i durdurmak için harekete geçti”
Esed güçleri Dareyya’ya 18 varil bombası attı
Türkiye’den giden birlikten katil Esad’e büyük darbe!
‘Halep’te 12 muhalif grup Esad’a karşı birleşti’
Putin, Esad’a desteğini yineledi