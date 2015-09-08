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10 MART 2018, CUMARTESİ
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engelli HABERLERİ
Tahliye tepkisi
Hasta ve engelli yakınına bakana 1085 lira maaş
5 bin engelliye atama müjdesi
Engelli ve yaşlıya bakan yakınına 1059 TL maaş
Başbakan’dan 5 bin kişiye istihdam müjdesi!
Engelli Ali’nin “baba” fedakarlığı
Konya’da engelli gençlerin askerlik sevinci
Türkiye’de bir ilk! Böyle oy kullanacaklar
Engelli olunca evlatları terk etti
Engelli ve yaşlı yakınlarına devletten müthiş destek!
Konya protokolü engellilerle maç yaptı
6 bin engelli kamuda istihdam edilecek
Engelli Furkan’ın dileği yerine getirildi
Onların aşkı engel tanımadı
Selçuklu’da engelli aracı şarj istasyonları hizmete girdi
Samsun’da ev yangını: 1 ölü
Nilay Dorsa, hayvan barınağını ziyaret etti
ÖSYS başvuruları için son hafta
Küçük Hümeyra’nın yüzünü güldüren sürpriz
Engelli gence tecavüze 29 yıl hapis