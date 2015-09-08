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10 MART 2018, CUMARTESİ
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emniyet HABERLERİ
Emniyette üniformalar yenileniyor
Aranan bin 187 kişi yakalandı!
Emniyet vatandaşları uyardı
Emniyet ihaleyle hacker arıyor
Emniyet açıkladı! 23 bin kişi ihraç edildi
29 ilde operasyon: 50 gözaltı
Emniyet 81 ilde harekete geçti!
56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi
Emniyet’ten çok önemli pasaport uyarısı
Emniyet’ten yeni uygulama
Bakan Soylu’dan sürücülere görüntülü uyarı!
Emniyette 734 kişi göreve iade edildi
Bir dönem sona eriyor! Pasaport işlemleri artık…
Emniyette terfi ve emeklilikler açıklandı
739 emniyet personeli görevine iade edildi
Yurt çapında ‘Güvenli Trafik Denetimi’ yapıldı
Çok fazla kaza yapanlar bir daha araç kullanamayacaklar!
Emniyet personelinin adı değişti
Emniyet duyurdu! Akşam saatlerinde matkap çalıştırmak yasak
Emniyet’in ardından sıra TSK ve MİT’te
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