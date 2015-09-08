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10 MART 2018, CUMARTESİ
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elektrik kesintisi HABERLERİ
Konya’da elektrik kesintisi!
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek!
Konya’da elektrik kesintisi! İşte o bölgeler
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi! İşte o bölgeler
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi!
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi! İşte kesintinin yapılacağı bölgeler
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi! İşte o bölgeler…
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi
Meram’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi
Konya’da elektrik kesintisi
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