YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
10 MART 2018, CUMARTESİ
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
elektrik faturası HABERLERİ
Büyük müjde! Elektrik faturalarında yeni dönem
Meclise sunuldu : Asgari ücretle çalışanlara elektrik bedava olsun
İşte elektrik faturalarını düşürmenin yolları
Kronik hastalara ‘ elektrik faturası’ müjdesi
Emsal karar çıktı ! Siz de o paraları geri alabilirsiniz
Elektrik faturalarında emsal karar!
Elektrik faturasında yeni dönem
İstinaftan elektrik aboneleri lehine karar
Elektrik faturasında taksitle ödeme dönemi
“Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir”.
Elektrik Faturası Ödeyenlere İndirim Müjdesi
Elektrik faturası ‘birlikte’ düşürülebilir
Elektrik faturasında yüzde 10’luk ‘serbest’ düşüş
Elektrik faturası için flaş karar!
Elektrik faturalarına zam geliyor
Faturanız 120 TL’nin üzerindeyse…
Elektrik faturalarında yeni dönem
Milyonlarca aboneye güzel haber
Serbest tüketici uygulaması elektriği ucuzlatacak
KDK’dan elektrik faturalarıdaki TRT kararı!