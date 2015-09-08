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10 MART 2018, CUMARTESİ
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elektrik HABERLERİ
Büyük müjde! Elektrik faturalarında yeni dönem
Hükümetten flaş hamle! Elektrik faturaları düşecek
Açıklandı! Elektriğe zam geliyor
Ilgın Belediyesi kendi elektriğini üretecek
Elektriğe 1 Ocak’ta zam geliyor
Elektrikte serbest tüketici limiti 2 bin kilovatsaate düşürüldü
“Esnafımıza elektrik, doğalgaz ve su için özel tarife uygulanmalı”
Bakan Albayrak’tan doğalgaz ve elektrik fiyatları açıklaması!
4 arkadaş atölyede kendi elektriğini üreten motor yaptı
Elektriğe zam yapılacak mı?
Gelin ile damada en mutlu günlerinde elektrik şoku
Temmuzda elektrik tüketiminde rekor üstüne rekor
Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK açıkladı
Sakarya’da havuzda elektrik faciası: 5 ölü
Elektrik Kesilmeden Haberdar Olunacak
Elektrik faturasına yeşil indirim
Elektrik ithalatı yüzde 60 azaldı
Elektrik, doğalgaz, su ve köprüye zam yapılmayacak
Yüzbinlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!
Elektriğe nisan ayında zam yok
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