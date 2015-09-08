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9 MART 2018, CUMA
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El-Bab HABERLERİ
Hulusi Akar El Bab zaferi sonrası sınırda kurban kestirdi
Türk askeri El Bab zaferini böyle kutladı! Tank şov
El Bab’da el yapımı bomba patladı: 2 asker şehit
Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
El Bab’da 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Numan Kurtulmuş’tan Rakka açıklaması
ABD’li komutan Rakka için geliyor
Org. Akar: El Bab operasyonu bitti
El Bab’da bütün telsizler sustu
El Bab’da sıcak çatışma! TSK’dan açıklama geldi
SAS’lar El Bab’da!
Terör örgütü DAEŞ’in EL Bab talimatı ortaya çıktı
El Bab’ın en çok merak edileni: Petrol var mı?
Milletvekilinin yeğeni El Bab’da şehit oldu
TSK: Rus jetleri kazaen Türk askerlerini vurdu
El Bab’da 5 asker şehit
Yıldırım’ın ailesiyle görüştüğü asker şehit düştü!
El-Bab şehitlerimizin ismi ve memleketleri belli oldu
İşte Türkiye’nin El-Bab’dan sonraki hedefi!
Bordo bereliler DAEŞ’li teröristi yakaladı
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