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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ehliyet sınavı HABERLERİ
Ehliyet sınavı görevlilerinin ücretlerine yeni düzenleme
Sinyal vermeyi unutana ehliyet yok!
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı
Ehliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme
Ehliyet sınavında otomatik yenilik
Ehliyet sınavlarına ‘video’lu standart geliyor
Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı
Ehliyet sınavında ‘otomatik vites’ dönemi
Ehliyet sınavı sonuçları açıklandı – Ehliyet Sınav Takvimi
Ehlihet sınavına sürücü adayı yerine ‘joker’ girdi
Direksiyon sınavında devrim!
Ehliyette Başarı Oranı Yüzde 63’e Düştü