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10 MART 2018, CUMARTESİ
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ehliyet HABERLERİ
Ehliyetler için önemli uyarı
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başladı
Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat! O süre uzatıldı
Sinyal vermeyi unutana ehliyet yok!
Pasaport ve ehliyetleri veren kurum değişti
Pasaport ve ehliyeti nüfus idaresi verecek
Okul servislerine özel ehliyet önerisi
Bakan açıkladı! Bunu yapanın ehliyeti alınacak
Elektrikli bisikletlerde ehliyet ve plaka zorunluluğu
Ehliyet alacaklar dikkat! Sistem değişiyor…
Ehliyet yenileyecekler dikkat!
Ehliyetini unutana 206 lira ceza
Ehliyetini evde unutan yandı
Ehliyette randevu süresi 6 aya çıktı
Ehliyet alan sayısı yarı yarıya azaldı! Sürücülere ceza yağdı…
Sürücü kursu yönetmeliği değişti
Ehliyet sahiplerine ‘trafikte saygı eğitimi’ başlıyor
Ehliyet değişimi ne zamana kadar yapılabilecek?
Ehliyette e-sınav dönemi başladı
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