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10 MART 2018, CUMARTESİ
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e-ticaret HABERLERİ
E-ticarete yatırım yapanların yüzde 85’i kâr etti
Esnaf e-ticaretle dünyaya açılacak
Gizli e-ticarete ceza geliyor
Aldığı üründen sağlığı zarar gören vatandaşa tazminat hakkı
İnternetten alışverişte yeni dönem
E-ticaret`te bir site daha kapandı
“Güven Damgası tüketiciyi koruyacak”
İhracatçılar e- ticarete akın etti
Türkiye’de ofisi olmayan e-ticaret şirketleri mercek altında
Dev e-ticaret sitesine kayyum atandı!
Elektronik ticarette yeni dönem
Erkekler e-ticareti kadınlardan daha çok sevdi
Türkiye’ye siber saldırı tehdidi
e-ticaret Türkiye’nin cari açığını kapatıyor
E-ticaret sitelerine “güven damgası” geliyor