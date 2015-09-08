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9 MART 2018, CUMA
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donald trump HABERLERİ
Donald Trump ABD polisine tepki gösterdi!
ABD doları, 5 ayın en düşük seviyesini gördü
Trump’ın başkanlığı sona erebilir
Donald Trump damadını başdanışmanı yaptı
Donald Trump, vergi beyannamesini konusunda çark etti
Trump’ın Müslümanlara yönelik açıklamaları İngiltere’de tepki çekti
Obama, Trudeau’yu Beyaz Saray’da ağırladı
Trump’ın İslam karşıtı sözleri devam ediyor
Trump karşıtı gezici sanat projesi New York’ta
Trump’tan rakibine ‘oy çalma’ suçlaması
ABD’de başkanlık anketlerinde Trump ve Clinton önde
Mustafa Sandal’dan o isme sert tepki!