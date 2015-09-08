YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
10 MART 2018, CUMARTESİ
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
dolar ne kadar HABERLERİ
Dolar güne nasıl başladı? – 8 Şubat 2018
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Dolar ve avro yeni haftaya nasıl başladı?
Doları olanlar dikkat! Haziran ayından beri…
Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu
Dolar gaza bastı! – 21 Haziran Dolar Ne Kadar?
Dolar güne nasıl başladı? – 9 Haziran dolar ne kadar?
Dolar/TL güne yükselişle başladı – 6 Haziran 2017
Serbest Piyasada Döviz 5 Haziran Açılış Fiyatları
Dolar alacaklar dikkat – Dolarda hızlı düşüş
Dolar ne kadar oldu? – 3 Mayıs Dolar fiyatları
Dolar’da düşüş sürüyor – Dolar ne kadar?
Dolar son bir ayın en düşük seviyesinde – Dolar ne kadar?
Dolar bugün ne kadar? – 20 Nisan Dolar rakamları
Dolar/TL güne yükselişle başladı.
Dolar/TL son 1 haftanın en düşüğünde
Dolar değer kaybetmeye başladı!
Dolar ne kadar? 4 Nisan dolar fiyatları
Dolarda son durum ne? – 2 Mart Dolar fiyatları
1
2
3
4
»