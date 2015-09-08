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9 MART 2018, CUMA
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dolar HABERLERİ
İşte Dolar’ın Moody’s’e ilk tepkisi!
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar bugün ne kadar oldu?
Dolar haftaya nasıl başladı? 19 Şubat 2018
Hükümetten dolar açıklaması! Hazirana kadar biter
Dolar güne nasıl başladı? – 8 Şubat 2018
Dolar yeni güne nasıl başladı? (7 Şubat 2018)
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro ne kadar? (2 Şubat 2018)
Dolar ne kadar? (31 Ocak 2018)
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
3 günde 3 rekor kırdı! Dolar çakıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç lira 16 Ocak 2018
Merkez Bankası’ndan dolar açıklaması
Dolar almak için acele etmemeli
Dolar yeni güne nasıl başladı? – 25 Aralık döviz açılış fiyatları
Dolar/TL güne yükselişle başladı – 20 Aralık Dolar
Dolar/TL güne yükselişle başladı
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