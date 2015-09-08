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9 MART 2018, CUMA
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Doğanhisar HABERLERİ
Kaymakam Abbasoğlu şehit ailesini ziyaret etti
Doğanhisar’da ev yangını
Doğanhisar’da sulama yatırımları hızlandı
Konya’da MHP’li belediye başkanı partisinden istifa etti
MHP’li belediye başkanı parti disiplinine sevk edildi
Doğanhisar’da hayvan hırsızlığı
Konya’da gölette erkek cesedi bulundu
Doğanhisar ve Ilgın’ın Su Şebekesi Yenilendi
Konyalı Şehit Bahri Çarman’a Son Görev!
Konyalı Şehit, Eski Belediye Başkanının Torunu
Özdemir ve Akyürek Doğanhisarlılarla Buluştu
Doğanhisar’da kalp krizi geçiren kişi öldü
Doğanşar’da fidan dikme şenliği
Doğanhisar’da “Benim Şehrim” fotoğraf yarışması