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10 MART 2018, CUMARTESİ
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doğalgaz HABERLERİ
Doğalgaz faturalarını yüzde 35 düşürecek sistem
Doğalgaz kesintileri dev yatırımlarla bitti
Evde sıcaklığı 1 derece azaltın, 1 milyar lira cepte kalsın
Kulu doğalgaza kavuşuyor
“Esnafımıza elektrik, doğalgaz ve su için özel tarife uygulanmalı”
Konya’nın bir ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor!
Bakan Albayrak’tan doğalgaz ve elektrik fiyatları açıklaması!
Doğalgaz tüketiminde rekor bekleniyor
Doğal gaz daha da ucuzlayacak
Rum medyası: Türkler doğalgaz buldu
Denizli’deki fabrikada doğalgaz sızıntısı
Doğalgaza yüzde 8.8 indirim teklifi
Doğalgaz istiyorlar
Beyşehir’de, ilk doğalgaz abonelere Ekim’de verilecek
Tuz Gölü gaz depolama tesisi genişletilecek
Beyşehir doğalgaza kavuşuyor
Bakanlıktan önemli adım – 81 ile doğalgaz
İran, Türkiye’ye borcunu doğalgazla ödüyor
Doğalgaz ilçelere indirimli gidecek
Doğalgaz bağlantı bedeli hesaplamasında değişiklik
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