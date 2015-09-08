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10 MART 2018, CUMARTESİ
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dilenci HABERLERİ
Konya’da dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı
Beyşehir’de dilenci operasyonu
‘Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım’
Sokaklarda tek bir çocuk kalmayacak
Türkiye’nin en zengin dilencileri
Dilenci kılığına giren zabıta yarım saatte 32 lira para topladı
Yakalanınca iyileşen dilenciden 730 lira para çıktı
Ereğli Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor
Bak sen şu dilenciye!
Konya’da dilencilere operasyon!
Konya’da dilenci operasyonu
Konya Valiliği vatandaşları uyardı! Para vermeyin…
Seydişehir’de dilenci operasyonu
Zabıtayı görünce paraları ekmek arası dönere gizlemiş
Dilencinin banka hesabında 34 bin lira çıktı
İki saatte 235 lira topladı
Dilenciden oyuncak bebekle duygu sömürüsü
Ereğli’de Dilenci Operasyonu
Seydişehir zabıtasından dilenci operasyonu
Norveç’te dilencilik yasaklanıyor