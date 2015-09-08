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10 MART 2018, CUMARTESİ
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devlet desteği HABERLERİ
Maaşa devlet garantisi
Terör mağdurlarına devlet desteği sürüyor
Devlet o primlerde indirime gidiyor! 1 yıl süreyle
Stajyer çalıştırana ayda 260 TL destek geliyor
Kendi işini kurana 50 bin lira
Ar-Ge’de çalışacak mezunların 2 yıl maaşı devletten
Gündelikçiye 100 lira devlet desteği
Ev alana devlet desteği geliyor
Özel okul teşviklerinde puanlar açıklandı
Gemilere devlet desteği