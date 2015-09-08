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9 MART 2018, CUMA
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Deprem HABERLERİ
Türkiye 32 yılda 240 bin kez sallandı!
Uzman uyardı: Deprem kapıda
İzmir’de korkutan deprem!
Irak depremi sonrası uyardı! Bu bölgeye dikkat
Tüm konutları deprem sigortalı yapacak mekanizma kuruluyor
’10 gün içerisinde büyük bir deprem olabilir’
Muğla’da 4,9 büyüklüğünde deprem
Konya’da deprem oldu!
Depremden 4 dakika önce çekilen şok görüntüler!
Rusya’da 7,8 büyüklüğünde deprem!
Ege beşik gibi sallanıyor: 35 deprem!
Yunanistan: Yıkılan binalar var
İstanbul ve İzmir’de deprem
Isparta’da korkutan deprem!
Rusya’da 7.0 büyüklüğünde deprem
Konya’da deprem
Adıyaman depremi köyün yarısını yıktı!
Adıyaman’da korkutan deprem
Ege Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Çanakkale’de bir deprem daha
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