dava HABERLERİ
- Konya’daki FETÖ/PDY çatı davası devam ediyor
- Konya’da Mahkeme Başkanından “senin annen baban yok mu?” çıkışı
- Konya’da FETÖ çatı davası için 500 kişilik duruşma salonu hazır! İşte o dev salon
- Konya’da 527 sanığın yargılanmasına başlandı
- Konya’da, 527 sanıklı FETÖ davası için spor salonu hazırlanıyor
- Akşener, Özdağ ve Sağır’ın MHP’ye açtıkları davaya ret
- Konya’daki “Paralel Devlet Yapılanması” davası devam ediyor
- Konya’daki “Paralel Devlet Yapılanması” davası devam ediyor
- Konya’daki “Paralel Devlet Yapılanması” davasına ara verildi
- Fenerbahçe UEFA ve TFF’ye yüklü miktarda dava açabilir!