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10 MART 2018, CUMARTESİ
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çumra HABERLERİ
Çumra’da sokak hayvanları için barınak açıldı
Konya’da tır ile otomobil çarpıştı!
Çumra’da umre heyecanı
Konya’daki kazada ölen 4 kişi defnedildi
Çumra’da mahalle ziyaretleri
Çumra’da karla mücadele ekibi hazır
Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
Konya’da mısır hasadı yapan biçerdöverde yangın
Büyükşehir’den Çumra’da yatırım hamlesi
Konya’da yanan araçta ceset bulunması olayında 2 tutuklama
Konya’da yanmış otomobilde ceset bulundu
Çözüm bekliyorlar
Çumra’ya asansörlü çöp konteynerleri yerleştiriliyor
Konya’da tahliye kanalına giren iki kişi boğuldu
Karaman’daki kazada ölen iki kişi Çumra’da toprağa verildi
Konya’da kayıp gencin cesedi bulundu
Çatalhöyük toplumu “4 bin yıl” savaş görmemiş
Konya’da sulama kanalına düşen 22 yaşındaki genç boğuldu
Konya jandarmasından uyuşturucu operasyonu
Konya’da kaçak sigara operasyonu
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