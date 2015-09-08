Cumhurbaşkanlığı HABERLERİ
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ‘Başbakanlık’ kaldırılıyor
- Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘Esed’ önerisine cevap!
- Yeni anayasa metninde Cumhurbaşkanlığı yemini de değişiyor
- Türkiye ABD’den Gülen konusunda adım atmasını isteyecek
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Muhafız Alayı, PÖH’e devredildi
- Cumhurbaşkanlığı’ndan sosyal medya uyarısı!
- Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
- Cumhurbaşkanlığı, Konya’da aşure dağıttı