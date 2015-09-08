Cumhurbaşkanı Erdoğan HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erbakan mesajı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İhtiyaç olursa önce başkomutan ardından siz…’
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kışkırtmalara karşı uyanık olalım
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni YSK yasasını onayladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vatanın tek bir karışına kimseye el uzattırmayız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da nikah şahitliği yaptı
- Cumhurbaşkan Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Konya’ya geldi!
- Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaya hazırlanıyor
- ‘Nerede bize yönelik taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz’