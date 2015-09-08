YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
10 MART 2018, CUMARTESİ
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
Cinnet HABERLERİ
Sosyal medyada canlı yayın yapan 3 kişinin katil zanlısı yakalandı
Görücüye gittiği evde yaptığı katliamı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı
Cinnet getiren baba, eşiyle kızını öldürdü
Konya’da katliam! Girdiği evde 5 kişiyi öldürdü
Gaziantep’de cinnet getiren baba aileyi yok etti
Balıkesir’de cinnet geçiren anne kızını öldürdü
Gaziantep’te cinnet getiren koca katliam yaptı
Başkentte cinnet getiren baba katliam yaptı
Çorum’da cinnet geçiren genç annesini vurdu
Ağlayan bebeğini susturamayınca yere atarak öldürdü
Konya’da Cinnet Getiren Kadın Evdeki Bütün Eşyaları Sokağa Fırlattı
Uşak’taki cinayet