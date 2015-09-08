cinayet HABERLERİ
- Konya’daki 14 yıl sonra çözülen cinayet davasında karar
- Amcasını öldürüp gömdü 1,5 yıl sonra yakalandı
- Bakan talimatı verdi! Dosyalar yeniden açılıyor
- Konya’da kocasını öldüren kadına kaynanası ve kayınpederi sahip çıktı
- Konya’da Ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis
- Sosyal medyada canlı yayın yapan 3 kişinin katil zanlısı yakalandı
- Konya’da 5 kişiyi öldüren zanlı, katliamdan önce annesinin elini ayağını öpmüş
- Konya’da cinayet zanlısı 3 kişiyi öldürmeden önce 1 kişiyi daha öldürmüş