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9 MART 2018, CUMA
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cihanbeyli belediyesi HABERLERİ
Cihanbeyli Belediyesi’nden 8 Mart için anlamlı film!
Kapalı Pazar Alanında sona yaklaşıldı
Cihanbeyli Belediyesinden hac ve umre rehberi
Hizmetin gülen yüzü Beyaz Masa
Cihanbeyli Belediye Başkanı Kale saldırıyı kınadı
Cihanbeyli zabıtası iş yerlerini denetledi
Başkan Kale’den Medaş Genel Müdürüne Ziyaret
Cihanbeyli’de Beyler Konağı ve Kent Park’ın Yapımı Sürüyor
Cihanbeyli Belediyesi’nden Çöp Taksi Hizmeti
Cihanbeyli’de Rahmet Akşamları programı gerçekleştirildi
Cihanbeyli Belediyesi Ramazan’a Hazır
Cihanbeyli’de öğrencilerin mezuniyet sevinci
Cihanbeyli’de Mobil Belediyecilik Günyüzü Mahallesinde
Akdoğan’dan Cihanbeyli Belediyesi’ne ziyaret
Cihanbeyli belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Cihanbeyli Belediyesi Standına Büyük İlgi
Cihanbeyli’ye 600 Yeni Çöp Konteyneri
Cihanbeyli’de mahallere park yapılıyor
Cihanbeyli’de atıklar enerjiye dönüştürülecek
Cihanbeyli Belediyesi’nden ‘Mobil Belediye’ uygulaması
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