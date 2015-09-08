cihanbeyli HABERLERİ
- Konya’da kaybolan çocuk kayalıklarda sıkışmış halde bulundu
- Kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti
- Başkan Akyürek, Cihanbeyli’de yatırımları inceledi
- Başkan Akyürek Cihanbeyli Şehir Konağı’nın açılışını yaptı
- Konya’da silahla yaralanan at tedavi altına alındı
- Cihanbeyli’de “Askıda ekmek” uygulaması devam ediyor
- Konya’daki terör operasyonunda 6 kişi serbest bırakıldı
- Cihanbeyli Belediyesinden Şereflikoçhisar’a altyapı desteği
- Kızının yanında eşini vuran polis toprağa verildi
- Cinnet kurbanı hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi