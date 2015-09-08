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10 MART 2018, CUMARTESİ
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çiftçi kayıt sistemi HABERLERİ
Üretici bekliyordu! İşte 2018 yılı tarım destekleri
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvuru süresi uzatıldı
Çiftçiler dikkat! Son tarih 30 Haziran
ÇKS başvuruları sona eriyor
Çiftçi Kayıt Sistemi kapanıyor! Son gün 30 Haziran
Çiftçi kayıt sisteminde sona yaklaşılıyor
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvuru süresi uzatılacak