CHP Konya HABERLERİ
- Konya Eski CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Fetö’den gözaltına alındı
- CHP Konya’dan kadın hakları vurgusu
- CHP’li Bozkurt’tan dolu yağışında ürünleri zarar gören çiftçiler için önerge
- “Her yerde hayır demeye devam edeceğiz”
- ‘Politikada karanlık dönemi yaşıyoruz’
- CHP Konya Milletvekili Bozkurt Konya’nın trafik çilesini Meclise taşıdı
- PTT Acentelerinin maaş sıkıntısı Meclis gündeminde
- 8 saatlik eğitim uluslararası standartlara uygun değil
- CHP’li Bozkurt, müstafi subaylara TSK tesislerine daimi giriş kartı verilmesini istedi
- CHP’den Konya’ya uyarı!
- Tapu Kadastro Konya Bölge Müdürlüğü tehlike altında
- CHP Konya milletvekili Bozkurt’tan kadro teklifi