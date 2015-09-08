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11 MART 2018, PAZAR
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Çeyrek final HABERLERİ
Trabzonspor 1 – 1 Konyaspor
Polonya ve Portekiz çeyrek finalde karşılaşacak
Türkiye Kupası çeyrek final programı belli oldu
Copa America’da çeyrek finale yükselen takımlar
Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynandı
Devler Ligi’nde çeyrek final zamanı
Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu
Beşiktaş çeyrek final aşkına!
Çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı