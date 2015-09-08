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9 MART 2018, CUMA
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çeyiz hesabı HABERLERİ
Yeni evleneceklere 55 bin lira!
Çeyiz hesabı uygulamasına yoğun ilgi
Çeyiz hesabına başvuru 30 bini geçti
Evlenen her çifte 40 bin TL! Hem çeyiz hem konut
Gençler paralarını “çeyiz”ine saklıyor
Çeyiz hesabına rekor başvuru
‘Çocuğunuz doğduğunda bir çeyiz hesabı açtırın’
Çeyiz desteği başladı
Çeyiz hesabına başvurular yarın başlıyor
Ev alana devlet desteği için geri sayım…
‘Çeyiz hesabı’ başlıyor
Çeyiz hesabında geri sayım 16 Nisan’da başlıyor
Evlenene 10 bin lira
Çeyiz hesabı uygulaması 16 Nisan’da başlıyor
Evlenene 10 bin TL destek geliyor