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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Konya’da caminin tavan sıvası çöktü
Uçakta camı açıp fotoğraf çekmek istedi ve…
Diyanet camilerdeki avizeleri yenileyecek
Caminin kıblesinin yanlış olduğu 60 yıl sonra fark edildi
Konya’da tarihi camide yangın
Konya’da Şehitler İçin Kur’an-ı Kerim Okundu
Şehitler için tüm camilerde sela verildi
Suudi Arabistan’da camiye intihar saldırısı: 17 ölü
Camide musluk hırsızlığına ‘prangalı’ çözüm
Çocukları camiye akvaryumla çekti
iki camiye bombalı saldırı
Kumluca’da hortum meydana geldi
Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı
Konya’ya 15 bin kişilik cami
Eskişehir’de camilerden musluk hırsızlığı iddiası
Camiye bombalı saldırı
Cami musluklarını çaldılar