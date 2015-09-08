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10 MART 2018, CUMARTESİ
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buğday HABERLERİ
Buğdaydaki erken gelişim rekolteye yansıyacak
Yağışlar buğdayda rekolteyi yüzde 10 artırdı
Yağış buğday rekoltesini artırdı
Yağışlar buğdayda rekor verim getirecek
Kar buğdaya “can suyu” oldu
Türkiye’den Rusya’ya buğday hamlesi
Konya Ovasında buğdaylar yeşermeye başladı
Buğday en çok Konya’da üretildi
Türkiye’de GDO’lu buğday yok
Buğday üretiminde azalma bekleniyor
Buğday üretiminde artış bekleniyor
Biçerdöver operatörlerine “hasat” uyarısı
Konya Ovası’ndan muhteşem kareler
Buğdayda rekolte beklentisi yüksek
Buğdayı 1 milyon faydalı böcek koruyacak