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9 MART 2018, CUMA
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btk HABERLERİ
BTK başkanı uyardı: Oraya erişimi kapatın
BTK’dan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ paylaşım takibi
e-Devlet, HGS, SGK, e-okul… Uyarı geldi, aman dikkat! Sakın bunu yapmayın!
5 milyon abone “güvenli interneti” seçti
BTK Vatandaşlara mesaj gönderdi! – E-Devlete bakın
3 dev kuruma FETÖ operasyon! 55 gözaltı
BTK’dan flaş siber saldırı açıklaması!
BTK’dan çok önemli siber saldırı açıklaması
BTK’dan siber operasyon
Adil Kullanım Kotası hızında değişiklik
Facebook ve Twitter’a referandum uyarısı
BTK çağrı yaptı: Binlerce genç başvurdu
BTK 10 bin lira maaşla hacker arıyor
Her iki şikayetten biri faturalardan
BTK’dan çok önemli yaz saati uyarısı
BTK’dan “yaz saati” uyarısı
BTK uyardı: Yasal inceleme yapılacak
BTK’dan ‘SMS’ düzenlemesi
1 milyona yakın hat gerçek sahibini buldu
İlk günde 4,5 milyon abone 4,5G’yi kullanmaya başladı
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