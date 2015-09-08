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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Bruma HABERLERİ
Bruma ile anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları…
Galatasaray’da flaş Bruma kararı
Galatasaray’dan ’Bruma’ açıklaması
Bruma’dan sonra Telles’ten de kötü haber!
Borussia Dortmund Bruma’ya kancayı taktı
Galatasaraylı yıldız kampa götürülmedi!
Galatasaraylı yıldız İspanya’ya kiralandı!
Bruma’nın maliyeti 16 milyon avroya ulaştı
Galatasaray’a Bruma’dan kötü haber
Bruma yolcu mu?