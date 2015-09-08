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10 MART 2018, CUMARTESİ
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boşanma HABERLERİ
Yargıtay onadı! – Aldatan kadına casus yazılım şoku!
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Konya’di boşanma davasında Yargıtay devreye girdi!
Konyalı vatandaş boşanmasını böyle kutladı
Evlenmeler de boşanmalar da azaldı
Caner Erkin’den Asena Erkin’e boşanma hediyesi
Boşanmalar arttı
Boşanmak isteyen eşini vurdu
73 yıllık evli ve hala sevgili
Emre Altuğ Çağla Şikel ile boşanmalarının nedenini açıkladı