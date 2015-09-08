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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Borsa İstanbul HABERLERİ
Borsa İstanbul halka arz edilecek
2017’nin en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Vatandaş akın etti! ‘Milli’ taarruz başladı
Borsada endeksten iki sıfır atılıyor
Borsada popüler diziler ve otomobil dönemi!
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul’un kaptan koltuğuna yeni isim
Borsa günü yükselişle kapattı – 24 Mart 2016
Borsa günü yüzde 1,69 düşüşle kapattı
Borsa 4 ayın zirvesinden kapandı
Borsa yükselişle kapandı – 16 Mart 2016
Dar gelirliye ‘gayrimenkul sertifikası’ ile kazanç imkanı
Borsa günü yükselişle tamamladı – 10 Mart 2016
Borsa 3,5 ayın en yükseğinden kapandı
Borsa günü yatay tamamladı – 3 Mart 2016
Borsa günü yükselişle tamamladı – 2 Mart 2016
Borsa günü yükselişle tamamladı – 29 Şubat 2016
Borsa günü yükselişle tamamladı – 25 Şubat 2016
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