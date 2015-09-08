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9 MART 2018, CUMA
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borç HABERLERİ
Binlerce vatandaşın alacağı çıkabilir
Borcuna en sadık kent belli oldu
Fırsat kaçmasın
ABD’nin borcu 20 trilyon dolar sınırını aştı
Evlenecek olanlar dikkat! O borca mutlaka bakın..
Esnafın borcu siliniyor
Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis’ten geçti
Türkiye’de 4.5 milyon kişi borç batağında
Borçların yeniden yapılandırılması tasarısı komisyondan geçti
Kamuya borcu olanlar dikkat! Borçlar siliniyor!
Konya’da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı!
Birden fazla yere borcu olanlar dikkat!
Borcunu 6 ayda ödeyene af
ABD’de borç tavan yaptı
Bakan uyardı! İlk taksidi kaçıran yandı
Dikkat! ‘Sürekli borç isteyen’ işinden olabilir
Yapılandırmadan takibe düşmeyen faydalanacak
Türkiye’den müthiş başarı! 110. sıradayız!
Vergi borcu olanlar dikkat! Müraacatlar başladı
“Afetten zarar gören çiftçilerin borçları ertelendi”
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