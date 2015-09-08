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10 MART 2018, CUMARTESİ
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BMW HABERLERİ
Almanya şokta! Mercedes ve BMW…
Ultra lüks araçlarda en çok satan markalar belli oldu
Dünya devi 33 bin 600 aracını geri çağırdı
BMW o modelin üretimini durdurdu!
BMW öyle bir telefon tasarladı ki!
BMW’nin sürücüsüz araçları geliyor
Hava yastığı kurtarabilir de öldürebilir de!
BMW tutkunlarından kan bağışı
Mercedes’ten Audi ve BMW’ye sürpriz çağrı
Alman otomotiv devi Türkiye’ye geliyor
34 milyon araç geri çağırılacak!
BMW Çin’deki 53 bin aracını geri çağırdı