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10 MART 2018, CUMARTESİ
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beyşehir kaza HABERLERİ
Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
Konya’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Konya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Konya’da otomobil devrildi: 1 ölü
Konya’da otomobil devrildi: 1 ölü
Beyşehir’de trafik kazası : 1 ölü
Konya’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Beyşehir’de İki Ayrı Kaza: Üç Yaralı
Beyşehir’de hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Konya’da trafik kazası: 5 yaralı
Beyşehir Gölü’ne otomobil uçtu
Beyşehir’de otomobil takla attı : 3 yaralı
MHP’lileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı
Beyşehir’de trafik kazası: 2 yaralı
Beyşehir’de “bataklık vaşağı”na otomobil çarptı