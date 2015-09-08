beyşehir gölü HABERLERİ
- Beyşehir Gölü’nde yasa dışı avlanan 101 kişiye 187 bin lira ceza
- Beyşehir Gölü’nde günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
- Beyşehir Gölü’nün fotoğraf tutkunu balıkçısı
- Beyşehir Gölü’nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu
- Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda kartpostallık görüntüler
- Göl sularına ağ atan kadın balıkçılara can yeleği ve yağmurluk dağıtılıyor
- Beyşehir Gölü’nde elektroşokla avlanan 6 kişiye 27 bin 900 lira ceza
- Beyşehir Gölü’nde suya akım vererek avlanan 2 kişi yakalandı