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10 MART 2018, CUMARTESİ
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benzin HABERLERİ
Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam geldi…
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor…
Benzin ve motorine büyük indirim
Motorin ve benzine indirim geliyor!
Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Araç sahipleri dikkat! – Benzine indirim geliyor!
Araç sahipleri müjde – Benzine indirim geliyor!
Brent petrolün varili 70,38 dolar seviyesinde
Benzinde 6 liralık rekor! İşte en pahalı il
Benzine 12 kuruş zam
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda…
Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor…
Benzine hafta başında spekülasyon zammı geliyor
Benzin fiyatlarına yüzde 127 zam
Az önce duyurdular! Zam bekleniyor…
Benzine 14 kuruş indirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Benzine 9 kuruş zam
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor…
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