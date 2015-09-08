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10 MART 2018, CUMARTESİ
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bekçi HABERLERİ
Çarşı ve mahalle bekçileri için aranan şartlar belli oldu
Beklenen açıklama geldi! 14 bin kişi alınacak
750 bekçi alınacak
2 bin yeni bekçi alınacak
Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
İstanbul Valiliği 700 personel alacak
Konya’da sanayi sitesinin bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Kocaeli’ndeki cinayet